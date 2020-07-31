Erol Bulut’un ekibi belli oldu

Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşma sağlayan ve birkaç gün içinde Sarı-Lacivertli takımın yeni teknik direktörü olarak açıklaması beklenen Erol Bulut'un 4 ismi daha yanında getireceği öğrenildi.

Erol Bulut ile birlikte Volkan Küçük (Basın danışmanı), Mehmet Yozgatlı (Yardımcı antrenör), Pantelis Pantelepoulos (Kondisyoner) ve İbrahim Menderes'in de (Analist) teknik ekipte yer alacağı bildirildi.

Bu arada kulübe yakın kaynaklar, Erol Bulut'un tranfser çalışmaları için Sarı- Lacivertli yöneticilere bir rapor sunduğu ve tercih ettiği isimleri bildirdiğini de ifade ediyorlar.