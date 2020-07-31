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    • 31.07.2020 10:03
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    'ta forvet atağı! İki isim birden geliyor

    Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'in ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan , Alanya'un yıldızı Cisse ve PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom ile anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş'ta forvet atağı! İki isim birden geliyor

    Ve Beşiktaş transferde iyice gaza bastı. Siyah-beyazlı takım, Burak'ın da ayrılması sonrası forvet takviyesi için iki ismi birden bağladı. Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek.

    FENER DE PEŞİNDE
    Kartal'ın ikinci bombası ise Chuba Akpom olacak. Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euro'ya transfer olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak.



    22
    Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında 2. oldu.



    8
    Akpom, aralarında Arsenal'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı.
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