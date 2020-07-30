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    • 30.07.2020 22:59
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    Formula 1 pilotu 'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı.

    F1 pilotuna korona şoku!

    Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti'ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez'in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Perez'in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan 'sinde yarışamayacağı belirtildi.

    Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı.

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