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    • 31.07.2020 12:51
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    • 31.07.2020 12:51
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    heyecanı kaldığı yerden başladı! İki maç oynandı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay önce durdurulan ve sezonun kalan bölümünün Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanmasına karar verilen 'e, 2 maçla devam edildi.Walt Disney’deki spor kompleksinin ev sahipliği yapacağı NBA’de normal sezon yeni formatıyla 22 takımla tamamlanacak.

    NBA heyecanı kaldığı yerden başladı! İki maç oynandı

    Batı Konferansı lideri Lakers, kenti derbisinde karşılaştığı Clippers'ı, 'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi.

    Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 34 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 16 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren Kyle Kuzma da 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

    Clippers'ta 'un 30 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kawhi Leonard'ın 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

    JAZZ GERİDEN GELİP KAZANDI

    , 16 sayı geriye düştüğü mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı. Jazz'da Jordan Clarkson 23 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley 20 sayı ve Rudy Gobert 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

    Pelicans cephesindeyse Brandon Ingram 23 sayı, 8 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 21 sayıyla maçı tamamladı.

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