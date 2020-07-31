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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    Welinton ve N’sakala ile özel bir mekanda görüştü

    de atağa kalktı. Siyah-Beyazlı yönetimde transferden sorumlu yönetici Erdal ve Siyah-Beyazlılar’ın direktörü , ile sözleşmesi sona eren Fabrice N’Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton için menajeriyle bir görüşme yaptı.

    Beşiktaş Welinton ve N’sakala ile özel bir mekanda görüştü

    de atağa kalktı. Siyah-Beyazlı yönetimde transferden sorumlu yönetici Erdal ve Siyah-Beyazlılar'ın direktörü , ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton için menajeriyle bir görüşme yaptı.

    N'SAKALA ARTIK İMZAYA KALDI
    Erdal Torunoğulları'nın 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi. Alanyasporlu Welinton için de çok önemli adımlar atıldığı öne sürüldü.

    WELINTON İÇİN TAKAS İDDİASI
    Ancak Welinton'da ufak pürüzler kalırken Alanyaspor'la bir görüşme yapılacağı öne sürüldü. Welinton'un sözleşmesi sürdüğü için ekibine Fatih Aksoy'un önerileceği iddia edildi.

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