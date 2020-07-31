Beşiktaş Welinton ve N’sakala ile özel bir mekanda görüştü

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-Beyazlı yönetimde transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Siyah-Beyazlılar'ın futbol direktörü Ali Naibi, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton için menajeriyle bir görüşme yaptı.

N'SAKALA ARTIK İMZAYA KALDI

Erdal Torunoğulları'nın 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi. Alanyasporlu Welinton için de çok önemli adımlar atıldığı öne sürüldü.

WELINTON İÇİN TAKAS İDDİASI

Ancak Welinton'da ufak pürüzler kalırken Alanyaspor'la bir görüşme yapılacağı öne sürüldü. Welinton'un sözleşmesi sürdüğü için Akdeniz ekibine Fatih Aksoy'un önerileceği iddia edildi.