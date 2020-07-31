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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    36 yıllık hasret bitti! ’e hoş geldin Karagümrük

    1. Lig play-off final maçında , ’u normal ve süresi 1-1 biten maçta Adana Demirspor’u peraltı atışları sonunda 7-6 yenerek 36 yıl aradan sonra ’e yükselen 3. ve son takım oldu.

    Süper Lig’e hoş geldin Karagümrük

    1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u normal ve süresi 1-1 biten maçta 'u peraltı atışları sonunda 7-6 yenerek 36 yıl aradan sonra 'e yükselen 3. ve son takım oldu.

    41. dakikada Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1. 69'da Berk'in assistinde Pa Dibba skoru eşitledi. Normal süre 1-1 bitti.

    Uzatmalarda skor değişmedi. Penaltı atışlarında Karagümrük kalecisi Aykut, Mehmet'in penaltısını kurtasınca Süper Lig biletini Karagümrük aldı: 7-6.

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