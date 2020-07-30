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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    Hollandalı oyuncu ile ilgilenilmesi kaos yarattı! 'de Darri krizi

    'de kaos yarattı. ’nun için mutlaka edilmesi gerektiğini yönetime söylediği ’ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı. Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

    Fenerbahçe'de Darri krizi

    'de kaos yarattı. 'nun için mutlaka edilmesi gerektiğini yönetime söylediği 'ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı.

    Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

    ALİ KOÇ TRANSFERİNE SOĞUK
    Fenerbahçe Başkanı 'un Darri'nin transfer edilmesine soğuk baktığı öğrenildi. Sarı- Lacivertli taraftarların da sosyal medyada Darri'yle ilgilenilmesine isyan ettiği öne sürüldü.

    31 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST
    Bu sezon Karagümrük forması altında 31 maça çıkan Fas asıllı Hollandalı futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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