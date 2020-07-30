Fenerbahçe'de Brahim Darri kaos yarattı. Emre Belözoğlu'nun yeni sezon için mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime söylediği Karagümrük'ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı.



Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

ALİ KOÇ TRANSFERİNE SOĞUK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Darri'nin transfer edilmesine soğuk baktığı öğrenildi. Sarı- Lacivertli taraftarların da sosyal medyada Darri'yle ilgilenilmesine isyan ettiği öne sürüldü.

31 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Karagümrük forması altında 31 maça çıkan Fas asıllı Hollandalı futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.