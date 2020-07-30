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    • 30.07.2020 21:15
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    • 30.07.2020 21:15
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    -Karagümrük (CANLI ANLATIM)

    'e çıkacak 3. takımın belli olacağı son maç için ile Karagümrük sahaya çıktı. Süper Lig'e çıkacak takımın ortaya çıkacağı maçı yönetiyor. Adana Demirspor-Karagümrük maçının için haberimizi takip ediniz.

    Adana Demirspor-Karagümrük CANLI ANLATIM

    Hatayspor ve Erzurumspor'un doğrudan 'e yükseldiği 1. Lig'in play-off finalinde ile , Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele ediyor.

    LİGDE YENİŞEMEDİLER
    Bu sezon Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan iki maç da berabere bitti.

    Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde 'u saf dışı bıraktı. Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

    İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

    Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz.

    Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Çağrı, Sabo, Darri, Sobiech.

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