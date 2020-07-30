Adana Demirspor-Karagümrük CANLI ANLATIM

Hatayspor ve Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele ediyor.

LİGDE YENİŞEMEDİLER

Bu sezon Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan iki maç da berabere bitti.

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı. Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Çağrı, Sabo, Darri, Sobiech.