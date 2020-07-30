Beşiktaş'ta 50 bin lira alan Rıdvan Yılmaz da feda dedi

Pes doğrusu. Takımdaki tüm oyuncuların yıllık ücretinden indirim isteyen Beşiktaş Yönetimi bu politikasını genç futbolculara da uyguladı.

İlk olarak Siyah-Beyazlı takımda yılda sadece 50 bin TL'ye oynayan Rıdvan Yılmaz'ın maaşında yüzde 15 indirime gidildi.

Bu sezon forma şansı bulduğu için zam bekleyen Rıdvan'ın maaşında tam tersine indirime gidilmesi şaşkınlık yaşattı.

Aylık 10-15 bin TL'ye oynayan Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat ve Kartal Yılmaz'dan da yüzde 15 indirim istendi.

Zaten düşük ücretle oynayan genç futbolculara yapılan bu uygulama camiada tepkilere yol açtı.