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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    'ta 50 bin lira alan da feda dedi

    Pes doğrusu. Takımdaki tüm oyuncuların yıllık ücretinden indirim isteyen Yönetimi bu politikasını genç futbolculara da uyguladı. İlk olarak Siyah-Beyazlı takımda yılda sadece 50 bin TL’ye oynayan ’ın maaşında yüzde 15 indirime gidildi. Bu sezon forma şansı bulduğu için bekleyen Rıdvan’ın maaşında tam tersine indirime gidilmesi şaşkınlık yaşattı.

    Beşiktaş'ta 50 bin lira alan Rıdvan Yılmaz da feda dedi

    Pes doğrusu. Takımdaki tüm oyuncuların yıllık ücretinden indirim isteyen Yönetimi bu politikasını genç futbolculara da uyguladı.

    İlk olarak Siyah-Beyazlı takımda yılda sadece 50 bin TL'ye oynayan 'ın maaşında yüzde 15 indirime gidildi.

    Bu sezon forma şansı bulduğu için bekleyen Rıdvan'ın maaşında tam tersine indirime gidilmesi şaşkınlık yaşattı.

    Aylık 10-15 bin TL'ye oynayan Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat ve Yılmaz'dan da yüzde 15 indirim istendi.

    Zaten düşük ücretle oynayan genç futbolculara yapılan bu uygulama camiada tepkilere yol açtı.

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