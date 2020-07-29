Bu akşam Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor zafere kilitlendi. Kaptan Jose Sosa basın toplantısında, "Şehrimiz, ailelerimiz, taraftarlarımız için oynayıp kupa sevincini taraftarlarımıza yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

AYRICALIKLI HİSSETMELİYİZ

Arjantinli yıldız, "Odaklandığımız tek maç kupa ve kupayla bitirmek istiyoruz. Böyle finali oynadığımız için ayrıcalıklı hissetmeliyiz. Taraftarımız için oynayacağız" dedi.

FİNAL HEYECAN VERİCİ...

Teknik sorumlu Eddie Newton da iddialı mesajlar verdi. İngiliz hoca, "Finalde olmak heyecan verici. Umuyorum. İstediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz" ifadesini kullandı.

RAKİBİMİZ GÜÇLÜ AMA...

Alanya'nın çok iyi bir takım olduğunu da söyleyen Newton, "Rakibimizin güçlü yönlerine karşı çalıştık. Ancak bizim de silahlarımız var. Kazanmak istiyoruz" dedi.