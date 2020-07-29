Süper Lig küme düşme kalktı mı sorusu bir süredir futbol camiasının ve futbolseverlerin gündeminde yer alıyordu. Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek. Peki, Peki, 2020-2021 sezonu Süper Lig'de kaç takım olacak? İşte soruların cevapları...

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME KALKTI MI?

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı. Böylece sezonu 16, 17 ve 18. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.