TRTSpor'un haberine göre; TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Resmi açıklamanın saat 18:00'de yapılacak basın toplantısında yapılması bekleniyor...