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    • 29.07.2020 17:55
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    Son dakika... 'de küme düşme kalktı mı? son kararını verdi

    Son dakika haberine göre , Kulüpler Birliği'nin küme düşmenin kaldırılması yönünde fikir birliğine varmasının ardından, gelecek sezon 'i 21 takımla oynatma kararı aldı. 34 haftanın sonunda son 3 sırada yer alan BtcTurk , Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü önümüzdeki sezon yoluna Süper Lig'de devam edecek. İşte son dakika haberinin detayları...

    Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karara imza attı. Dün bir araya gelen Süper Lig kulüpleri, küme düşmenin kaldırılması konusunda fikir birliğine varmıştı.Alınan kararı TFF'ye bildiren Kulüpler Birliği'ne federasyondan iyi haber geldi.

    TRTSpor'un haberine göre; TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

    Resmi açıklamanın saat 18:00'de yapılacak basın toplantısında yapılması bekleniyor...

    LİG 21 TAKIMLI OLACAK

    Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.

    40 HAFTALIK MARATON

    21 takımla oynanacak olan 2020-2021 sezonu 40 hafta sürecek.
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