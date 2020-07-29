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    • 29.07.2020 16:23
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    Son dakika: Kasımpaşa, Ricardo Quresma ile yollarını ayırdı

    Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli yıldız  ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Portekizli yıldıza teşekkür edildi.

    Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gelecek sezon çalışmalarına başlayan kulüplerden Kasımpaşa, Portekizli futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada:
    "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.

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