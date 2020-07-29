Son dakika: Kasımpaşa, Ricardo Quresma ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gelecek sezon çalışmalarına başlayan kulüplerden Kasımpaşa, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada:
"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.
Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 29, 2020
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IvQnGgQZHj