Türk futbolunun efsane ismi Erman Toroğlu, YouTube'da Bi Başka kanalından Öznur Doğan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinden özel hayatına dair pek çok konu hakkında konuşan Toroğlu, meslek hayatında kendisini en çok üzen olay, hayattaki en büyük korkusu ve kendisini eleştiren taraftarlar hakkındaki düşüncelerine dair pek çok konu başlığını, tüm samimiyetiyle açıklığa kavuşturdu.

Hakemlik ve futbolculuk yıllarından sonra, şimdilerde spor yorumcusu olarak ekranlarda yer alan Erman Toroğlu, kameralar ardındaki Toroğlu'ndan, futbol kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorluklara kadar birçok anıyı YouTube'da Bi Başka'ya anlattı.

İşte keyifli sohbetten kesitler…

İçinizdeki futbol aşkını ne zaman fark ettiniz?

Çocuktum, Ankara'da büyüdüm. Orada ilk hatırladığım yer Tunalı Hilmi… Tunalı Hilmi'de en az 20 tane top koşturacak yer vardı. Sokağa çıktığım zaman top oynardım, yolda yürürken, nerede sigara paketi varsa, hepsine çakardım, tekme atardım.

Babam emekli sandığında memurdu. Tabii para az. Sümerbank'tan bize Beykoz ayakkabıları alırdı. Herkes 6 ay giyerdi, ben 20 gün giyerdim. Çünkü ön taraf açılırdı…

Bir de, 19 Mayıs Stadı'na giderdim, "O tünelden bir gün çıkar mıyım?" derdim, hep hayalimdi. Sonunda çıktım…

Kariyeriniz boyunca saha içinde yaşadığınız en ilginç olay nedir?

Çok atılırdım. Tahammülüm yoktu haksızlığa. Büyükler bizi, şamar oğlanı gibi kullanırdı. İsyan ederdik, atılırdık oyundan.

Çok büyük hatıralarım oldu, ağladığım oldu, güldüğüm oldu. Hırsımdan toprak sahada, yerden toprak yediğimi bilirim.

16-17 yaşlarındayım. Devamlı tekme atan bir çocuk. Kulüp Başkanı müdahale etmiyor. En sonunda yerden toprağı aldım. Sonra duyuyorum ki, kasıtlı bana vurdurtmuş. Çünkü yeni bir futbolcuyum, Gençlerbirliği Genç Takımı'ndan geldim. Karar verememiş asi olup olmadığıma. Çocuğa devamlı bana tekme attırtmış, sonra söyledi bana: "Sınıfı geçtin" dedi. Nasıl sınıfı geçmekse…

Sizi meslekte bugüne kadar en üzen şey ne oldu?

76'da Ankaragücü ile küme düştük. O zaman çok üzülmüştüm, o üzüntüden sarılık oldum zaten.

Kulüpten ayrılmak mecburiyetinde bırakıldım, çok üzüldüm ve sarılık geçirdim, çok haksızlık yapılmıştı. Ama oradan yollanmam beni buraya getirdi, bir de o var.

'Dünyanın Sonu' dediğin gün, hayat seni öyle bir yere götürüyor ki, hiç tahmin edemeyeceğin yerlere sürükleniyorsun. Onun için pes etmemek lazım…