Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası TS Alanya maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı. Karşılaşmaya dair detayları merak edenler ise Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, TS Alanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor Alanyaspor maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İstanbul Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
Sakat: Ahmet Canbaz
Cezalı: Yok
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
SORLOTH, ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.
CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI
Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR'UN 15. FİNALİ
Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordo-mavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.
FİNAL'DE 8 KUPA KAZANDI
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.
FİNAL'DE 6 KUPA KAYBETTİ
1974-1975 ve 1989-1990 sezonunda Beşiktaş, 1975-1976 ve 1984-1985 sezonunda Galatasaray, 1996-1997 sezonunda Kocaelispor ve 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe karşısında finalde kaybetmişti.