Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası TS Alanya maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazanmak için mücadele edecek. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı. Karşılaşmaya dair detayları merak edenler ise Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, TS Alanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor Alanyaspor maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İstanbul Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV kanalından canlı yayınlanacak.