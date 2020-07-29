2019-20 sezonunun son heyecanı bu akşam İstanbul'da yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Olimpiyat Stadı'nda başlayacak müthiş finalde Ali Palabıyık düdük çalacak.

HEDEF KUPAYLA BİTİRMEK

Ligde şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzon bu akşam kazanarak sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Fırtına 10 yıllık kupa hasretini de bitirmeyi hedefliyor.

ALANYA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Sezonun en flaş takımlarından Alanyaspor da zorlu maç öncesi çok iddialı. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak istiyor.

SÖRLOTH MU, CİSSE Mİ?

Türkiye Kupası finali sezonun iki golcüsünün de mücadelesine sahne olacak. Alexander Sörloth ve Papiss Cisse'nin bu akşam göstereceği performans merak konusu.