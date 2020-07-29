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    • Spor
    • 29.07.2020 Gazete
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    'da müthiş final! spor ve Alanya finalinde karşılaşacak

    2019-20 sezonunun son heyecanı bu akşam ’da yaşanacak. Ziraat finalinde spor ve Aytemiz kozlarını paylaşacak. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ’nda başlayacak müthiş finalde düdük çalacak.

    İstanbul'da müthiş final!

    2019-20 sezonunun son heyecanı bu akşam İstanbul'da yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Olimpiyat Stadı'nda başlayacak müthiş finalde Ali Palabıyık düdük çalacak.

    HEDEF KUPAYLA BİTİRMEK
    Ligde şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzon bu akşam kazanarak sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Fırtına 10 yıllık kupa hasretini de bitirmeyi hedefliyor.

    ALANYA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
    Sezonun en flaş takımlarından Alanyaspor da zorlu maç öncesi çok iddialı. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak istiyor.

    SÖRLOTH MU, CİSSE Mİ?
    finali sezonun iki golcüsünün de mücadelesine sahne olacak. Alexander Sörloth ve Papiss Cisse'nin bu akşam göstereceği performans merak konusu.

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