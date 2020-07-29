Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    yanlış politikası ile havlu attı! Nereden nereye!

    ve dönemi yapılan ler iki şampiyonluk getirdi. Satılan oyunculardan da büyük gelir elde edildi. Ancak son iki sezonda 39 milyon Euro'ya alınan futbolculardan kasaya bir kuruş girmedi. Aslan sezonu 6. sırada bitirdi.

    Galatasaray yanlış transfer politikası ile havlu attı!

    Galatasaray'ın son iki yılda izlediği politikası Sarı-Kırmızılı kulübe pahalıya patladı. Dursun Özbek- İgor Tudor döneminde kurulan kadro ile üst üste iki şampiyonluk gelirken, Galatasaray bu sayede 150 milyon Euro'ya yakın bir geliri de kasasına koydu.

    DOĞRU TRANSFER DOĞRU EKONOMİ
    Özbek ve Tudor döneminde alınan ve iki şampiyonluk getiren oyunculara 36.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu oyuncuların 4'ünün satışından 36.5 milyon Euro geldi. Kadro maliyeti zarar etmedi.

    YILDIZLARA KULÜP ARANIYOR!
    Cengiz ve Terim döneminde 39 milyon Euro 'ya alınan yıldızlardan hiç geri dönüş olmadı. Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödendi. Ancak Cimbom şu anda yıldız futbolcuyu gönderecek yer arıyor.

    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
    Galatasaray bu sezon ligi 6. sırada bitirirken Avrupa hedefinden de şaştı. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe'yi bir kez yenme başarısı gösterdi ancak , ve 'ı yenemedi.

    Haberler Spor Galatasaray yanlış transfer politikası ile havlu attı! Nereden nereye!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri