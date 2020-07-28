Trabzonspor forması altında başarılı maçlar çıkartan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır için resmi teklifler gelmeye başladı. Bordo-Mavili Yönetim, Sheffield United'ın Uğurcan için yaptığı 15 milyon Euro (120 milyon TL)'luk teklifi az bularak geri çevirdi.

TALİPLERİ SIRADA BEKLİYOR

Teklifin artmasanı isteyen Bordo- Mavili yönetimin, "Daha yüksek rakamlarla gelirseniz değerlendirebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi. Genç kaleciye İngiltere'den başka talipler de var.









KULÜBÜMÜN ÇIKARLARI ÖNEMLİ

Trabzonspor altyapısından çıkan Uğurcan Çakır transfer konusunda oldukça net. Genç kaleci, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.