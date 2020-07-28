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    • 28.07.2020 21:11
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    A Spor'un canlı olarak yayınladığı TFF 2. Lig Yükselme play-off finalinde ile karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor-Manisa FK maçının kazananı TFF 1. Lig'e yükselecek.

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    TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile , Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.

    Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek yapıyor.

    İŞTE İLK 11'LER
    Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener, D. Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Batuhan Karadeniz, Samet Asatekin, Burak Asan

    Manisa FK: Sertaç Çam, S. Zafer Kurşunlu, A. Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci

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