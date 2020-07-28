Sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in açıkladığı operasyon başlıyor. Kadrodaki yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar'da ilk veda Radamel Falcao'dan geliyor. Kolombiyalı yıldız, ABD'nin yolunu tutuyor.

FORMALAR SATIŞA ÇIKARILDI

Bir süredir ismi Falcao ile anılan Inter Miami kulübü dün tecrübeli forvetin formalarını kulübün mağazasında satışa çıkardı. Bu gelişme, "Transfer bitti" diye yorumlandı.

CAVANI OLMAYINCA FALCAO

Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, PSG'den ayrılan Edinson Cavani'yi ikna edememiş ve Falcao ile pazarlık masasına oturmuştu.

ARTIK İMZALAR ÇOK YAKIN

ABD basını dünkü flaş gelişmeye karşın henüz kesin bir anlaşma olmadığını yazdı. Ancak gazete ve internet siteleri görüşmelerin artık sona yaklaştığını da duyurdu.