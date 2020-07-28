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    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
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    Miami yolcusu kalmasın! Kolombiyalı yıldız Falcao'nun formalarını satışa çıkardı

    Sezonu 6. sırada tamamlayan ’da ’in açıkladığı operasyon başlıyor. Kadrodaki yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar’da ilk veda ’dan geliyor. Kolombiyalı yıldız, ’nin yolunu tutuyor.

    Miami yolcusu kalmasın!

    Sezonu 6. sırada tamamlayan 'da 'in açıkladığı operasyon başlıyor. Kadrodaki yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar'da ilk veda 'dan geliyor. Kolombiyalı yıldız, 'nin yolunu tutuyor.

    FORMALAR SATIŞA ÇIKARILDI
    Bir süredir ismi Falcao ile anılan Inter Miami kulübü dün tecrübeli forvetin formalarını kulübün mağazasında satışa çıkardı. Bu gelişme, "Transfer bitti" diye yorumlandı.

    CAVANI OLMAYINCA FALCAO
    Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, PSG'den ayrılan Edinson Cavani'yi ikna edememiş ve Falcao ile pazarlık masasına oturmuştu.

    ARTIK İMZALAR ÇOK YAKIN
    ABD basını dünkü flaş gelişmeye karşın henüz kesin bir anlaşma olmadığını yazdı. Ancak gazete ve internet siteleri görüşmelerin artık sona yaklaştığını da duyurdu.

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