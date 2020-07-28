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    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
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    Merih Deniral'dan ’ya Türkçe dersi

    ’nde , üst üste 9. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, milli oyuncumuz ’ın soyunma odasında yıldız futbolculardan ve ’yu Türkçe konuşturması sosyal medyayı salladı. Dybala, Merih’e, “Merhaba... Günaydın” ifadelerini kullanırken, Ronaldo’nun “” demesi dikkat çekti.

    Merih Deniral'dan Ronaldo’ya Türkçe dersi

    'nde , üst üste 9. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, milli oyuncumuz 'ın soyunma odasında yıldız futbolculardan ve 'yu Türkçe konuşturması sosyal medyayı salladı. Dybala, Merih'e, "Merhaba... Günaydın" ifadelerini kullanırken, Ronaldo'nun "" demesi dikkat çekti.

    İLK TÜRK FUTBOLCU OLDU
    Çizme'de     36'ncı haftada lider Juventus, evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

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