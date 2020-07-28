Merih Deniral'dan Ronaldo’ya Türkçe dersi

İtalya Ligi'nde Juventus, üst üste 9. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın soyunma odasında yıldız futbolculardan Dybala ve Ronaldo'yu Türkçe konuşturması sosyal medyayı salladı. Dybala, Merih'e, "Merhaba... Günaydın" ifadelerini kullanırken, Ronaldo'nun "Merhaba Türkiye" demesi dikkat çekti.

İLK TÜRK FUTBOLCU OLDU

Çizme'de 36'ncı haftada lider Juventus, evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.