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    • 28.07.2020 19:05
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    'den sürpriz forvet atağı! 1 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor

    Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden 'den flaş bir golcü hamlesi geldi. Bir süredir arayışa devam eden sarı-lacivertli ekip, Rus forvet için nabız yoklamaya başladı.

    F.Bahçe'den sürpriz forvet atağı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

    Vedat Muriqi'nin yanına bir hücum oyuncusu transfer isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Rus golcü Fedor Smolov'u görüşme yapmak için İstanbul'a getiriyor.



    İSTANBUL'A GELİYOR
    Ajansspor'un derlediği Rus basınında yer alan haberlere göre,Fedor'un 1 Ağustos'ta İstanbul'a gideceği ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca futbolcunun menajeriyle kulübün temsilcileri arasında zaten bir görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

    30 yaşındaki forvetin, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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