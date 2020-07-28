Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği yeni çubuklu formasını video kliple duyurdu. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım filmi izleyenleri duygulandırdı.

Bordo mavililerin hazırladığı tanıtım filmi izleyenleri duygulandırdı. Trabzonspor'un yeni sezon formasının yanı sıra tanıtım filmi de oldukça beğenildi ve "Daha önce böylesi yapılmadı" yorumları yapıldı.

"SEN YETER Kİ HAYAL ETMEYİ BİL..."

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" ifadelerine de yer verildi.