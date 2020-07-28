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    • 28.07.2020 17:56
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    Son dakika| 'nden 'bu yıl küme düşme olmasın' talebi! Küme düşme kalkıyor mu?

    Son dakika haberi... Vakfı Başkanı , bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

    Küme düşme kalkıyor mu? Mehmet Sepil açıkladı

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi. İşte Mehmet Sepil'in açıklamalarından satır başları:

    TFF 1. Lig'den gelen takımlar olmadan gelecek sezon için kararlar almak mümkün değil. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak 'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız.

    Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

    'KULÜPLERİN TAMAMI ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ'

    Ligi son 3 sırada bitiren , ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. olarak, bu sene küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunacağız.

    '20 KULÜBÜN ORTAK KARARI'

    Kulüpler Birliği olarak TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu.

    '20 TAKIMLI BİR LİG...'

    Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz.

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