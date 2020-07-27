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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    1. Lig play-off'unda finalin adı -Fatih Karagümrük

    ’e çıkan son takımın belli olacağı 1. Lig play-off’larında finalin adı -Fatih Karagümrük oldu. Yarı final ilk maçında spor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Demirspor dün rakibini (penaltıdan), Rassoul, ve Mehmet’in golleriyle 4-1’la geçerek adını finale yazdırdı. Bursa’nın tek golünü penaltıdan Serdar attı. Gecenin diğer maçında ise Karagümrük sahasında 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor’u deplasmanda 1-0 yendi ve finale yükseldi.

    Finalin adı Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

    'e çıkan son takımın belli olacağı 1. Lig play-off'larında finalin adı -Fatih Karagümrük oldu.

    Yarı final ilk maçında spor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Demirspor dün rakibini (penaltıdan), Rassoul, ve Mehmet'in golleriyle 4-1'la geçerek adını finale yazdırdı. Bursa'nın tek golünü penaltıdan Serdar attı.

    Gecenin diğer maçında ise Karagümrük sahasında 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve finale yükseldi.

    Adana Demirspor ile Karagümrük arasında Süper Lig'e yükselen 3. takımını belli olacağı final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

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