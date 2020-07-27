Süper Lig'e çıkan son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off'larında finalin adı Adana Demirspor-Fatih Karagümrük oldu.

Yarı final ilk maçında Bursaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Adana Demirspor dün rakibini Erkan Zengin (penaltıdan), Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet'in golleriyle 4-1'la geçerek adını finale yazdırdı. Bursa'nın tek golünü penaltıdan Serdar attı.

Gecenin diğer maçında ise Karagümrük sahasında 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve finale yükseldi.

Adana Demirspor ile Karagümrük arasında Süper Lig'e yükselen 3. takımını belli olacağı final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.