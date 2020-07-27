ASpor CANLI YAYIN
A Spor ekranlarında canlı yayınlanan 3. Lig play-off heyecanında sona gelindi. 2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Somaspor-Pazarspor mücadelesini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Somaspor ile Pazarspor, A Spor ekranlarında 3. Lig play-off finalinde 2. Lig için sahaya çıkıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, M. Tunay Meral, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Mehmet Bağlı ,Taner Yıldız, Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal
Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Ş. Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Mehmet Eksik, Mete Karahan, K. Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek
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