Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.07.2020 20:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 20:36
    ABONE OL

    'ın forma sponsorları Rent A Car Türkiye ve Magdeburger oldu

    hizmet sözleşmesi imzaladı. Galatasaray 2020-2021 sezonundan itibaren ve maçlarında geçerli olmak üzere 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzaladı.

    İşte Galatasaray'ın yeni sponsorları

    hizmet sözleşmesi imzaladı.

    Galatasaray 2020-2021 sezonundan itibaren ve maçlarında geçerli olmak üzere 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzaladı.

    TOPLAM KAZANÇ 58 MİLYON TL
    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( rent a car Türkiye) ve Magdeburger A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere ( Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

    Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

    Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur."

    Haberler Spor Galatasaray'ın forma sponsorları SIXT Rent A Car Türkiye ve Magdeburger Sigorta oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri