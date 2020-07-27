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    • 27.07.2020 19:25
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    7. ini yaptı! ile anlaşma sağlandı

    kadro planlamaları kapsamında, son olarak ’nın Murcia takımında forma giyen şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı

    kadro planlamaları kapsamında, son olarak 'nın Murcia takımında forma giyen şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ABD'li şutör Jarel Eddie'yi kadrosuna kattı. 30 Ekim 1991 tarihinde Tampa, Florida'da dünyaya gelen Jarell Eddie 2.01 boyunda. 2019-20 sezonu için İspanya'nın UCAM Murcia ekibine Eddie, 22 İspanya Ligi karşılaşmasında giyerken, maç başına 14.4 sayı (%47.3 iki sayı, %44.0 üç sayı, %89.2 serbest atış), 3.1 ribaund, 0.4 asist istatistikleri yakaladı.

    Hem şutör guard hem de forvet pozisyonunda forma giyebilen Eddie, yüksek dış şut yüzdesiyle birlikte önemli bir hücum silahı. Jarell Eddie, uzun boyu ve güçlü fiziğinin avantajıyla ribauntlara da katkı sağlıyor

    Haberler Spor Fenerbahçe Beko 7. transferini yaptı! Jarell Eddie ile anlaşma sağlandı
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