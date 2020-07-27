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    • 27.07.2020 16:24
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    'daki transfer bombasını İtalyanlar patlattı! 'la beraber... | Transfer haberleri

    Süper Lig'in bitmesinin ardından imzalar için düğmeye basan 'daki son dakika transfer gelişmesini İtalyan basını duyurdu. Demir Grup Sivasspor ile yollarını ayıran Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların bir sonraki imzalarından birinin olması beklenirken, İtalya basını bedelsiz olarak bir ismi daha kadrosuna katacağını duyurdu.

    Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken bir bomba da İtalyan basınından gelmişti.

    Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.

    ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!
    Fotomaç'ın derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.

    DEĞER 10 MİLYON EURO
    Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

    EMRE KILINÇ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

    Bu sezon Sivasspor'a gösterdiği performansla alkış toplayan Emre Kılınç da Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
    Haberler Spor Galatasaray'daki transfer bombasını İtalyanlar patlattı! Arda Turan'la beraber... | Transfer haberleri
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