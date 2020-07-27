ELABDELLAOUI DE İMZALAYACAK!

Fotomaç'ın derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.