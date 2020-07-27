



"ABDULLAH HOCANIN BURADA BÜYÜK EMEKLERİ VAR"

Turuncu-lacivertlilerin eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kulübe ve takıma kattıklarının unutulmaması gerektiğini savunan Demba Ba, "Tabii ki bu kulüp buralara geldiyse öncelikle bu Göksel başkan sayesindedir. İkinci sırada da bu takımın temellerini atan, bu sistemi kuran, bu oyuncuları getiren kişi de uzun süre çalışmış Abdullah Avcı'dır. Bunun kesinlikle unutulmaması lazım. Baktığınızda bu sezonki çoğu oyuncu onun döneminden gelme, onunla beraber çalışmış ve belirli alışkanlıkları olan oyuncular. Ama şöyle de bir gerçek var; şampiyonluğu kazanan da Okan hoca oldu. Bu bir yarıştı ve finiş çizgisini geçen Okan Buruk oldu. Abdullah hoca bu çizgiyi geçememişti. Ama tabii ki kulüp için, takım için yaptıkları unutulmamalı. Burada çok büyük emekleri var" dedi.



"KOPENHAG TAKIMI BİZE BİR DERS VERMİŞTİ"

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Ağustos'ta Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını ve turu geçtikleri takdirde olası bir Manchester United çeyrek final eşleşmesini değerlendiren tecrübeli santrfor, "Ben buna maç maç bakmak istiyorum. Önümüzde bir Kopenhag maçı var. İlk oynadığımız maçta Kopenhag takımı bize bir ders vermişti. Taktiksel olarak çok iyilerdi, zorlu bir takım. O yüzden şu gerçeği unutmamak lazım; Kopenhag'ı elemeden Manchester United ile oynayamazsınız. O yüzden öncelikle Kopenhag'a odaklanıyoruz. Tabii ki Manchester United, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri, bunu da kabul etmek lazım" şeklinde konuştu.



