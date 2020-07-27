Galatasaray'a yıldız yağmuru! 3'lü operasyon

Galatasaray operasyona başlıyor. Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılılar, transferde bombaları patlatarak taraftarını sevindirmek istiyor. Aslan, yeni sezon hazırlıklarının başlamasına az bir süre kaldığı için elini çabuk tutacak ve yıldız isimleri kadrosuna katacak.

YÖNETİCİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Cimbom Kayserispor'un orta sahadaki yıldızı Mensah, Fortuna Düsseldorf'un golcüsü Kenan Karaman ve yine aynı takımdan Kaan Ayhan'ı transfer etmek için kolları sıvadı.

TRANSFERLER ÇABUK BİTECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni transferlerin 12 Ağustos'taki ilk çalışmaya yetişmesini istiyor. Bu nedenle Galatasaray Yönetimi işi sıkı tutuyor ve elini çabuk tutuyor.

KENAN'IN 1 YILI DAHA VAR

Yönetim bu hafta içinde transferleri bitirmek istiyor. Mensah ve Kan Ayhan'ın sözleşmeleri 2022 yılında bitiyor. Kenan Karaman'ın ise 1 yıl daha sözleşmesi var.