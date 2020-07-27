Zeki ve Yusuf Yazıcı ile başladı



Campos, ilk olarak 2 yıl önce TFF 1. Lig'de İstanbulspor'da oynayan Zeki Çelik'i 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer etti. Daha sonra Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'dan kadrolarına kattı. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı ile de söz kesen Lille, bu oyuncu için 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyerek futbolcuyu Ağustos ayının sonunda kadrosuna katacak.