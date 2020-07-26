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    • 26.07.2020 23:24
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    TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu: spor -

    TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçlarında Akhisarspor ile , ile de karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenmeyi başaran Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi.

    TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu

    Akhisarspor ile 3-3 biten ilk maçın ardından TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

    Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Karagümrük, finale yükseldi.

    Karagümrük'ü finale taşıyan tek golünü 71. dakikada Erik Sabo attı.

    ADANA DEMİR DE FİNALDE
    deplasmanından 0-0'lık avantajla dönerek rövanş maçına umutla çıkan , evinde 4-1 kazanarak finale yükseldi.

    Adana Demir'in golleri 55. dakikada , 78. dakika Rassoul, 88. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.

    FİNAL NE ZAMAN?

    Süper Lig'in son bileti için Adana Demir ile Karagümrük 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

    Haberler Spor TFF 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu: Adana Demirspor - Karagümrük
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