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    • 27.07.2020 00:39
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    Başkan Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formayı emekliye ayırdı

    2019-2020 şampiyon tamamlayan Medipol 'in şampiyonluk töreninde Başkan 'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma emekliye ayrıldı.

    Başkan Erdoğan'ın forması emekliye ayrıldı

    Medipol 'in şampiyonluk töreninde Başkan 'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma emekliye ayrıldı.

    'de sezonu zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-lacivertli ekip için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi.

    Şampiyonluk kutlamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.

    Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı.

    Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.

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