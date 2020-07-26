Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.07.2020 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 19:26
    ABONE OL

    Alman basınında flaş iddia! 'ı istiyor

    'ın altyapısında yetiştikten sonra önce Stuttgart, ardından da 04'e olan hakkında Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

    Liverpool Ozan Kabak'ı istiyor

    'de şampiyonluğa ulaşan , de bir dönem 'da forma giyen milli oyuncu 'ı gündeme aldı.

    Alman basınından Bild'in haberine göre; Liverpool 31 yaşındaki stoper oyuncusu Dejan Lovren'le yolları ayırmaya hazırlanıyor. Liverpool, Lovren yerine ise genç stoper Ozan Kabak'ı istiyor.

    LOVREN'İN YERİNE GELECEK
    Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 45 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi var ancak bu madde gelecek yaza kadar geçerli değil. Liverpool'un bu nedenle transferde pazarlık yapma şansı bulunuyor.

    Finansal olarak zor günler geçiren 'nin de Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağladı.

    Haberler Spor Alman basınında flaş iddia! Liverpool Ozan Kabak'ı istiyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri