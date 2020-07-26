Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Kısa süre sonra başlayacak transfer sezonuna hazırlıklı girmek isteyen sarı lacivertliler, hızlı davrandı ve Liverpool'un yıldızı Shaqiri'ye kancayı attı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Fotomaç'ın dış kaynaklardan aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Liverpool'un yıldız futbolcusu için yıllık 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.
2023'E DEK KONTRATI VAR
Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı.