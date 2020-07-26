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    • 26.07.2020 11:08
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    lu yıldızın peşinde! İşte transfer teklifinin detayları

    Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine önümüzdeki sezon son vermek isteyen , güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kadrodaki eksikleri gidermek için çalışan sarı-lacivertli yönetim 'un yıldızı 'ye teklif götürdü.

    F.Bahçe Liverpoollu yıldızın peşinde! İşte transfer teklifi

    Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Kısa süre sonra başlayacak transfer sezonuna hazırlıklı girmek isteyen sarı lacivertliler, hızlı davrandı ve Liverpool'un yıldızı Shaqiri'ye kancayı attı.

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
    Fotomaç'ın dış kaynaklardan aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Liverpool'un yıldız futbolcusu için yıllık 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.

    2023'E DEK KONTRATI VAR
    Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı.
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