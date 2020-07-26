DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Fotomaç'ın dış kaynaklardan aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Liverpool'un yıldız futbolcusu için yıllık 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.

2023'E DEK KONTRATI VAR

Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı.