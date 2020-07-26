Başakşehir için çok önemli bir gün... Geçtiğimiz hafta Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Turuncu-Mavililer bugünkü Kasımpaşa maçı sonrasında kupasını alacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Maçtan sonra üstü açık otobüsle kendi stadı olan Fatih Terim Stadı'na geçecek olan Başakşehir ardından şampiyonluk kupasını kendi stadında kaldıracak.





İRFAN CAN'I SEVİLLA İSTİYOR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ı Sevilla'nın istediğini açıkladı. İrfan da, "Hayalim Avrupa'da oynamak" dedi.