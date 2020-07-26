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    • Spor
    • 26.07.2020 Gazete
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     şampiyonluk kupasını alıyor

    Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Turuncu-Mavililer bugünkü maçı sonrasında kupasını alacak. Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçı yönetecek.

    Şampiyon kupasını alıyor

    Başakşehir için çok önemli bir gün... Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Turuncu-Mavililer bugünkü maçı sonrasında kupasını alacak. Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan maçı yönetecek. Maçtan sonra üstü açık otobüsle kendi stadı olan Stadı'na geçecek olan ardından şampiyonluk kupasını kendi stadında kaldıracak.



    'I SEVİLLA İSTİYOR
    Başakşehir     Başkanı , İrfan Can'ı Sevilla'nın istediğini açıkladı. İrfan da, "Hayalim Avrupa'da oynamak" dedi.

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