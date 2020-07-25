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    • 25.07.2020 23:07
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    Son dakika: küme düştü

    Son dakika haberi... ’in 34. ve son hafta karşılaşmasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 kaybetti ve küme düştü.

    Yeni Malatyaspor küme düştü

    3 sezon önce tarihinde ilk kez yükseldiği 'de önemli başarılara imza atan , Süper Lig'e 2019-2020 sezonunda veda etti.

    Sezonu 32 puanla tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

    AVRUPA'DA TEMSİL ETMİŞTİ
    Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, 'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.

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