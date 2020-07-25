3 sezon önce tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e 2019-2020 sezonunda veda etti.



Sezonu 32 puanla tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

AVRUPA'DA TEMSİL ETMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.