Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son maçında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı geride bırakarak ligi 5'inci sırada noktaladı. İttifak Holding Konyaspor ise ligi 12'nci sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.