TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan play-off final mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediye Spor karşı karşıya geldi.

14. dakikada gelişen Erzincan atağında Mustafa Ethem Erboğa topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Anagold 24Erzincanspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

80. dakikada Erzincanspor'dan Uğurcan bekçi durumu 2-0 yaptı.

90+3'üncü dakikada Fuat Yaman, Aksaray Spor'un golünü kaydetti: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Erzincanspor, 2-1'lik galibiyetle 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

Maçın ardından sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen törende Anagold Erzincanspor'a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izledi.

Hakem üçlüsüne de günün anlam ve önemi için plaket verildi.

Anagold 24Erzincanspor takımı tören sonunda kupa sevincini yöneticileriyle paylaştı.