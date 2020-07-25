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    • 25.07.2020 23:48
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    2. Lig'de! 24 Erzincanspor 2-1 68 Belediyespor | MAÇ SONUCU

    TFF 3. Lig 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi'nin golleriyle 24 Erzincanspor 2-1 kazandı ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

    TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi.

    Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan play-off final mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediye Spor karşı karşıya geldi.

    14. dakikada gelişen Erzincan atağında Mustafa Ethem Erboğa topu filelerle buluşturdu: 1-0.
    Başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Anagold 24Erzincanspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
    80. dakikada Erzincanspor'dan Uğurcan bekçi durumu 2-0 yaptı.

    90+3'üncü dakikada Fuat Yaman, Aksaray Spor'un golünü kaydetti: 2-1.
    Maçta başka gol olmayınca Erzincanspor, 2-1'lik galibiyetle 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

    Maçın ardından sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen törende Anagold Erzincanspor'a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izledi.
    Hakem üçlüsüne de günün anlam ve önemi için plaket verildi.
    Anagold 24Erzincanspor takımı tören sonunda kupa sevincini yöneticileriyle paylaştı.

    Haberler Spor 24 Erzincanspor 2. Lig'de! 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU
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