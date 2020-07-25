Beşiktaş kaptanı ve golcüsü Burakt Yılmaz ile kesin olarak anlaşma sağlayan ve imza için gün sayan Lille, 5. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve genç oyuncu Ferhat Çoğalan'I bulunduran, Burak Yılmaz ile de imza atmak üzere olan Fransız kulübü, şimdi de Galatasaray altyapısında yetişen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı transfer etmek üzere.

Mustafa Kapı transferi de gerçekleşirse ilk kez bir Avrupa kulübünde Türkiye'den transfer olan dört futbolcu aynı sezonda forma giyecek.

Lille'de forma giyen ilk Türk futbolcusu ise 1979'da Fenerbahçe'den transfer olan Engin Verel olmuştu.





BURAK YILMAZ KARTAL'A VEDA ETTİ

Lille ile kesin anlaşma sağlayan Burak Yılmaz dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Herkese tek tek sarılan Burak, genç Rıdvan'ı alnından öptü.