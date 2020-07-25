



Süper Lig'de kalmak için sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında birçok pozisyona giren iki takım da meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

Gaziantep FK ikinci 45 dakikaya iyi başlayan ekip oldu. Ev sahibi Yeni Malatyaspor kalesinde gol arayan Gaziantep FK, 63. dakikada öne geçti.

Penaltı kazanan Gaziantep FK, 63. dakikada Papiss Djilobodji'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve evinde mağlup olan Yeni Malatyaspor küme düştü.