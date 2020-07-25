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    • 25.07.2020 23:34
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    'de küme düşen takımlar belli oldu! İşte 1. Lig'den yoluna devam edecek takımlar...

    Son dakika haberi... ’in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren evinde Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup olarak 1. Lig’e düştü. Yeni Malatyaspor ile birlikte ve Ankaragücü de TFF 1. Lig’e düşen takımlar oldu.



    Süper Lig'de kalmak için sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında birçok pozisyona giren iki takım da meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

    Gaziantep FK ikinci 45 dakikaya iyi başlayan ekip oldu. Ev sahibi Yeni Malatyaspor kalesinde gol arayan Gaziantep FK, 63. dakikada öne geçti.

    Penaltı kazanan Gaziantep FK, 63. dakikada Papiss Djilobodji'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve evinde mağlup olan Yeni Malatyaspor küme düştü.



    ANKARAGÜCÜ VE KAYSERİSPOR DA TFF 1. LİG'E DÜŞTÜ
    Süper Lig'in 33. Haftasında küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü formalite maçında Denizlispor'a konuk oldu.

    Denizlispor-Ankaragücü maçı 0-1 sona erdi.



    Küme düşen 3. takım olan Kayserispor ise evinde ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
    Haberler Spor Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! İşte TFF 1. Lig'den yoluna devam edecek takımlar...
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