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    • 24.07.2020 18:04
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    'ye İtalya'dan sürpriz kanat

    Son dakika i | Son iki yıldır tarihinin en kötü sezonlarını geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki yıl şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarını sıkı tutuyor. Kadroda büyük bir değişime gitmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

    Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz kanat

    Sezon sonunda yapacağı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Buna göre sarı lacivertliler, Lecce'den ayrılmayı planlayan Filippo Falco ile yakından ilgileniyor.

    Fotomaç'ın dış kaynaklardan derlediği haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benevento'nun da oyuncunun transferi için nabız yokladığı kaydedilirken, Genoa ve Parma'nın da oyuncu için bir dizi araştırma yaptığı belirtildi.

    Filippo Falco, bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performan sergiledi.
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