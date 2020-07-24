Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a oturma düzeni ve sosyal mesafeye uymadığı için 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Eğer Tahkim Kurulu kararı bozmazsa Gümüşdağ, şampiyon takımının son maçınnda tribündeki yerini alamayacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SLOUKAS DA VEDA ETTİ

Kadroda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe Beko'da takımdan ayrılan son isim Kostas Sloukas oldu. 2015 yılından bu yana Sarı- Lacivertli formayı giyen Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşma sağladı.

RED BULL X-ALPS İÇİN KAYIT SÜRECİ START ALDI

Dünyanın en zorlu macera yarışı olan Red Bull X-Alps'in 10. yılı için start verildi. Macera tutkunlarını Alp Dağları'nda buluşturacak etkinliğe katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı.