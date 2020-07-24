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    • Spor
    • 24.07.2020 Gazete
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    ’a 30 gün ceza verildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    (), Başkanı ’a oturma düzeni ve sosyal mesafeye uymadığı için 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Eğer kararı bozmazsa Gümüşdağ, şampiyon takımının son maçınnda tribündeki yerini alamayacak.

    Göksel Gümüşdağ’a 30 gün ceza verildi

    (), Başkanı 'a oturma düzeni ve sosyal mesafeye uymadığı için 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

    Eğer kararı bozmazsa Gümüşdağ, şampiyon takımının son maçınnda tribündeki yerini alamayacak.

    FENERBAHÇE BEKO'DA SLOUKAS DA VEDA ETTİ
    Kadroda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe Beko'da takımdan ayrılan son isim Kostas Sloukas oldu. 2015 yılından bu yana Sarı- Lacivertli formayı giyen Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşma sağladı.

    X-ALPS İÇİN KAYIT SÜRECİ START ALDI
    Dünyanın en zorlu macera yarışı olan Red Bull X-Alps'in 10. yılı için start verildi. Macera tutkunlarını Alp Dağları'nda buluşturacak etkinliğe katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı.

    Haberler Spor Göksel Gümüşdağ’a 30 gün ceza verildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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