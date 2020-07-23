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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    'da şampiyonluk kaçtı ama istatistiklerde zirvede! En iyisi

    ’de 62 puanla ikinci sırada yer alan son 8 yılın en iyi dönemlerinden birini geçirirken görevinden ayrılan de, ’da çalışan son 10 teknik adam arasında en iyi puan ortalamasına ulaştı.

    En iyisi Hüseyin Çimşir!

    'de 62 puanla ikinci sırada yer alan son 8 yılın en iyi dönemlerinden birini geçirirken görevinden ayrılan de, 'da çalışan son 10 teknik adam arasında en iyi puan ortalamasına ulaştı.

    HALILHODZIC DİPTE
    Hüseyin Çimşir 16 lig maçında 1.88 ortalama yakaladı. Fırtına, ile 1.85, ile 1,46, M.Akçay ile 1,45, Halilhodzic ile 1,12 ortalama yakaladı.

    ŞOTA İLE 1,27 ORTALAMA
    Şota 1,27, Sadi Tekelioğlu 1,42, ile 2 ayrı dönemde 1,38, iki döneminde 1,56, ile 1,77 puan ortalaması elde edildi.

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