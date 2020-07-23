Süper Lig'de 62 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor son 8 yılın en iyi dönemlerinden birini geçirirken görevinden ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir de, Trabzon'da çalışan son 10 teknik adam arasında en iyi puan ortalamasına ulaştı.

HALILHODZIC DİPTE

Hüseyin Çimşir 16 lig maçında 1.88 ortalama yakaladı. Fırtına, Ünal Karaman ile 1.85, Tolunay Kafkas ile 1,46, M.Akçay ile 1,45, Halilhodzic ile 1,12 ortalama yakaladı.

ŞOTA İLE 1,27 ORTALAMA

Şota 1,27, Sadi Tekelioğlu 1,42, Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 1,38, Ersun Yanal iki döneminde 1,56, Rıza Çalımbay ile 1,77 puan ortalaması elde edildi.