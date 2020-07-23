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    • 23.07.2020 09:20
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    hem kupasına kavuştu hem de 'yi Şampiyonlar Ligi dışı bıraktı

    37. hafta karşılaşmasında sahasında 'yi ağırlayan şampiyon , 8 golün atıldığı maçı 5-3 kazandı. Maçın ardından Merseyside ekibi kupasını kaldırdı hem de bitime 1 hafta kala Londra ekibini üçüncülük koltuğundan etti. Liveprool, deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.

    İngiltere Premier Lig 37. hafta karşılaşmasında sahasında Chelsea'yi ağırlayan şampiyon Liverpool, 8 golün atıldığı maçı 5-3 kazandı ve bitime 1 hafta kala Londra ekibini üçüncülük koltuğundan etti.

    İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Liverpool, 37. hafta karşılaşmasında Anfield Road'da Chelsea'yi konuk etti.

    Maça fırtına gibi başlayan şampiyon, 23'te Naby Keita, 38'de Trent Alexander-Arnold ve 43'te Georginio Wijnaldum'un attığı gollerle 3-0'lık üstünlüğü yakalasa da 45+3'te Olivier Giroud'nun golüyle devre 3-1 sona erdi.

    Maçın 55. dakikasında Roberto Firmino ile durumu 4-1'e getiren Liverpool, Londra ekibinin art arda gelen golleriyle şoke oldu. Dakikalar 61'i gösterdiğinde Tammy Abraham, 73'ü gösterdiğinde ise Christian Pulisic sahneye çıktı ve Chelsea skoru 4-3'e getirdi.

    Ancak 84'te Alexander Oxlade Chamberlain'in attığı gol maçın sonucunu 5-3 Liverpool lehine olarak belirlemiş oldu.
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