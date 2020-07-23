Maçın 55. dakikasında Roberto Firmino ile durumu 4-1'e getiren Liverpool, Londra ekibinin art arda gelen golleriyle şoke oldu. Dakikalar 61'i gösterdiğinde Tammy Abraham, 73'ü gösterdiğinde ise Christian Pulisic sahneye çıktı ve Chelsea skoru 4-3'e getirdi.

Ancak 84'te Alexander Oxlade Chamberlain'in attığı gol maçın sonucunu 5-3 Liverpool lehine olarak belirlemiş oldu.