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    • 23.07.2020 00:05
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    Son dakika: 'in görev yaptığı 'e yükseldi

    Son dakika haberi... 'in son haftasında ile 2-2 berabere kalan , 'e yükselen ikinci takım oldu.

    West Bromwich Albion Premier Lig'e yükseldi

    Championship'in 46. haftasında bir dönem 'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör 'in görev yaptığı , 'ı ağırladı.

    Konuk takım, 34. dakikada Ryan Manning'in golüyle 1-0 öne geçti. West Bromwich Albion, 44. dakikada Grady Diangana ve 49. dakikada Callum Robinson'ın attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı. Queens Park Rangers'ta Eberechi Eze'nin 61. dakikada kaydettiği golle mücadele 2-2 sona erdi.

    Bu sonuçla puanını 83 yapan West Bromwich Albion, Brentford ve Fulham'ın 2 puan önünde sezonu ikinci sırada tamamlayarak İngiltere 'e çıktı.

    Sezonu 93 puanla şampiyon bitiren Leeds United ve lig ikincisi West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takım ise play-off maçlarıyla belirlenecek. Play-off'larda Brentford, Fulham, ve Swansea City mücadele edecek.

    Öte yandan Championship'te 45 puanlı , kayyum atandığı için 12 puanı silinen ve 47 puana düşen Wigan ile 48 puanlı Charlton son üç sırada kalarak küme düştü.

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