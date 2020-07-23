Cenk Özkaçar büyükleri reddetti Lyon’u seçti

Bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Altaylı Cenk Özkaçar, Fransa'ya gidiyor.

İsmi uzun süredir Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan 20 yaşındaki stoper, Ligue 1'in en güçlü takımlarından Lyon ile anlaşmaya vardı. Genç yıldızın birkaç gün içinde Fransa'ya giderek yeni takımına 5 yıllık imza atacağı öğrenildi. Altay'ın bu transfer karşılığında kasasına 1.3 milyon Euro koyacağı da belirtildi.

Bu sezon İzmir ekibinin formasıyla 16 resmi maçta oynayan Cenk Özkaçar aynı zamanda U21 Milli Takımımız'ın formasını giyiyor. Genç yıldız sol ayaklı ve 1.90 boyunda.