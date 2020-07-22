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    • 22.07.2020 22:37
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    Turgutluspor - | A SPOR CANLI İZLE

    Turgutluspor-, 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Turgutluspor - Erokspor | CANLI

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    Turgutluspor-, 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TFF 3. Lig'de play-off finali için Turgutluspor ile Erokspor karşı karşıya geliyor. İki ekip 'nın Serik ilçesindeki Calista Sports Center'da sahaya çıktı.

    TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:
    Turgutluspor:     Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun

    Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper

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