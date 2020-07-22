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    • 22.07.2020 21:32
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    • 22.07.2020 21:32
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    - | CANLI ANLATIM

    1. Lig play-off yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. için final mücadelesi veren Karagümrük ile Akhisarspor'un mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Karagümrük - Akhisarspor | CANLI

    1. Lig play-off yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. için final mücadelesi veren Karagümrük ile Akhisarspor'un mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Karagümrük ile Akhisarspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

    RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ
    Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

    Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

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