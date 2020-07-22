TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig için final mücadelesi veren Karagümrük ile Akhisarspor'un mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Karagümrük ile Akhisarspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.